Sergeant die overliep naar IS staat op nationale terrorismelijst

De sergeant, de 28-jarige Ahmed M., was gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen bij een eenheid die met helikopters werkt. Hij was de eerste en tot op heden enige actief dienende Nederlandse militair die naar het strijdgebied is vertrokken om zich aan te sluiten bij een jihadistische groep.

Ontslagen

De in Irak geboren militair is ontslagen door Defensie. Dat hij op de terrorismelijst is geplaatst duidt erop dat hij nog in het kalifaat verblijft dat door IS is uitgeroepen in Irak en Syrië.