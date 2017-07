Schiphol begroet recordaantal reizigers

'Het meest emotionele moment was toch echt met Nouri'

11:47 ,,Ik blijf nog een poosje burgemeester." Dat zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (62) zondag in de aan hem gewijde uitzending van Zomergasten. Van der Laan is ernstig ziek, hij heeft uitgezaaide longkanker. Hij benadrukte tijdens Zomergasten dat hij zelf degene zal zijn die besluit om met werken te stoppen en dat hij daarin veel steun krijgt van onder meer de gemeenteraad en de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes.