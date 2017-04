‘Schaf huiswerk in eerste klassen van middelbare school af’

Wat is er mis met huiswerk?

“We gooien leerlingen te veel in het diepe en dat leidt tot frustraties. Ik hoor collega-docenten klagen dat leerlingen hun huiswerk weer eens niet af hebben en van de leerlingen hoor ik de andere kant van het verhaal. Dat ze hun huiswerk niet maken, omdat ze pubers zijn en er geen zin in hebben, is maar een deel van het verhaal. Ze vertellen me ook vaak dat het ze niet lukt, omdat ze het huiswerk niet snappen of omdat ze bang zijn om het verkeerd te maken.”