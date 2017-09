Samen sterker tegen fabrikant

Wat is het probleem?

Ziekenhuizen geven steeds meer uit aan dure medicatie, omdat er nieuwe behandelingen op de markt komen waarmee goede resultaten worden geboekt. ,,Ons budget stijgt jaarlijks met 1 procent, terwijl de kosten voor medicijnen met 10 procent toenemen", legt Wouter Bos van het VUmc uit.

Waarom zijn medicijnen zo duur?

Vanwege de hoge ontwikkelingskosten, maar ook vanwege de winst die farmaceuten erop maken doordat ze jarenlang een alleenrecht (patent) op de productie hebben. Omdat ziekenhuizen in Nederland - op enkele kleinere samenwerkingsverbanden na - in hun eentje onderhandelen met farmaceuten, betalen ze de hoofdprijs. Dat heeft alles te maken met het beperkte aantal patiënten per kliniek. ,,Voor maar 70 patiënten met chronische myeloïde leukemie (bloedkanker, red.) lukt het me niet om een lagere prijs af te dwingen", vertelt Nicole Blijlevens, hematoloog aan het Radboudumc in Nijmegen.

Dus wat kost dat dan?

Een vijftiger met bloedkanker die in het Nijmeegse ziekenhuis het middel bosutinib krijgt, kost 141 euro per dag. Jaarlijks is dat dik 51.000 euro. Ziekenhuizen besteden bijna 2 miljard aan dure medicatie.

Wat is nu het plan?

Ziekenhuizen - inclusief de academische centra - en zorgverzekeraars gaan gezamenlijk dure medicijnen inkopen. Zo hopen zij farmaceuten te dwingen de torenhoge prijzen te drukken. Hoe meer patiënten, hoe meer volume, hoe lager de prijs die kan worden bedongen. De samenwerking begint bij medicatie voor leukemie, maar zal verder gaan bij andere vormen van kanker.

Geldt dat voor álle dure medicijnen?

Nee, de ziekenhuizen en zorgverzekeraars focussen zich nu op de medicijnen van verschillende producenten die sterk op elkaar lijken. Dat is in potentie 18 procent van alle dure medicatie. Vooralsnog blijft het onderhandelen over medicijnen waar maar één aanbieder van is, een taak van de minister van Volksgezondheid. Die beslist of een middel überhaupt in het basispakket wordt vergoed.

Waarom hebben ziekenhuizen dit niet eerder bedacht?

In Nederland kennen we marktwerking in de zorg. Ziekenhuizen concurreren met elkaar, dus normaliter kopen zij niet gezamenlijk medicatie in.

Mag dat, een kartel vormen?

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de samenwerking beoordeeld en laat die toe. Het gaat immers om een beperkte hoeveelheid medicijnen. Bovendien moeten ziekenhuizen de vrijheid houden om niet aan de gezamenlijke onderhandelingen mee te doen, eist de ACM.