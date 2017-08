'Saai' Mierlo ziet meer toeristen komen door Maradona

Pluisje heeft na ruim een week in hotel Carlton De Brug - waar hij drie weken met zijn club FC Fujairah verblijft - in ieder geval de plaatselijke HEMA weten te vinden. De Argentijnse voetballegende tikte er een pyjama en wat toiletartikelen op de kop. Ook aan de bar van De Brug is Maradona naar verluidt in zijn schik. Maar zich echt vermaken? Neuh. Niettemin, het verblijf van de campeon del mundo in Mierlo gaat niet ongemerkt voorbij.



Zelfs in Hilversum hebben ze er dus weet van. ,,Mierlo is de voorbije week in praktisch alle bladen en op alle televisiestations vermeld'', volgens Mark Oidtmann van Carlton De Brug. ,,Dat genereert een enorme naamsbekendheid. Ook al is niet bij alle berichten de naam van ons hotel genoemd, de naam Mierlo viel wel. Het dorp staat daardoor dus op de kaart.''



Uiteraard passeren zo nu en dan ook stereotype beelden de revue. Mierlo is niet bijster groot (grofweg 10.000 inwoners) en voor een bereisd iemand als Maradona geen gedenkwaardige plek. Maar toch trekt het dorp toeristen: zij die willen genieten van groen. Zo kun je op je fiets springen en de nabijgelegen Strabrechtse Heide verkennen. Aan de inwendige mens moet ook gedacht worden, dus kun je onderweg een pitstop kunnen maken bij D'n Aspergehof, voor een kersenpannenkoek.