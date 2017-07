Run studenten op Nederlandse summer schools

update App voorspelt hooikoorts per uur

Er gloort hoop voor hooikoortspatiënten. Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, Pollennieuws en Buienradar werken aan app die op het uur nauwkeurig voorspelt hoeveel pollen er in de lucht hangen. Handig als je wil weten wanneer je naar buiten kunt om te sporten of te picknicken.