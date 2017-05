Ruim 16.000 nieuwe donateurs voor KWF

Brabantse misdaad in nieuwe serie Fenix

17 mei In het najaar is op KPN de nieuwe misdaadserie Fenix te zien. De serie gaat over misdaad in Brabant en laat de steeds vager wordende grens tussen de boven- en onderwereld zien. De opnames zijn in volle gang. Hoofdrolspeler Teun Luijkx (A'DAM - E.V.A.) komt zelf uit Brabant en kan zich daardoor goed inleven in de rol. ,,Maar niet uit een criminele familie hoor!"