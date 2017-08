Ruim 1200 gedupeerden willen hoogslaper Leen Bakker voor 24 euro

Familie knikkertoppers vangt bot op NK

2 augustus Wie dacht dat het NK Kuiltjes knikkeren voor kinderen was, heeft het mis. In het Gelderse Noordeloos zijn het voornamelijk de volwassenen die de eerste prijs binnen proberen te slepen. Bijvoorbeeld de 69-jarige Aantje Vonk, die zichzelf in 2006 kampioen mocht noemen. Helaas ging het dit jaar minder goed voor de oud-kampioene, want na de eerste ronde werd ze 'eruit geknikkerd'. Jarie Trappenburg uit Noordeloos had meer geluk. Hij is kampioen Kuiltjes knikkeren 2017 geworden.