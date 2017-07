Rotterdamse studenten komen Amerika niet in: 'Omdat we moslims zijn'

VideoTwee Rotterdamse studenten mogen Amerika niet in. ,,Omdat we moslim zijn'', is hun stellige overtuiging. Othmane Milka en Ismail Aghzanay zijn woest. ,,Honden worden beter behandeld.''

De twee zouden vakantie vieren in de Verenigde Staten, maar kwamen niet verder dan JFK Airport in New York, vertellen ze vanuit Londen. ,,We zijn behandeld als criminelen. We moesten met de ruggen tegen elkaar zitten en mochten geen oogcontact maken.''



Othmane Milka moest vragen beantwoorden over bezoeken aan Mekka en Saoedi-Arabië. Dat hij twee telefoons bij zich had, vonden de Amerikanen verdacht. ,,Er zijn foto's en vingerafdrukken van ons genomen. Onze tickets zijn verscheurd.''



Filmpje

Volledig scherm Ismail Aghzanay (links) met zijn vriend Othmane Milka. © RV De vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam begrijpen er niets van, zeggen de twee in een filmpje van het Rotterdamse cabaretduo Waterkonijnen, waar Ismail Aghzanay deel van uitmaakt. ,,Ons visum was goedgekeurd. Na wat vragen bij de overstap in Londen mochten we door naar Amerika.''

Daar aangekomen werden ze bestookt met vragen. ,,Ze wilden weten naar welke moskee we gaan, of we extreme gedachten hebben. Ze hebben een hele backgroundcheck gedaan. Ze konden zelf zien dat we nog nooit met de politie in aanraking zijn geweest en jongeren juist proberen te motiveren. Toch zeiden ze uiteindelijk: 'Het voelt niet goed'. Meer dan 10 uur heeft het geduurd, terwijl we kapot gingen van de kou. We doen mee to the max in de maatschappij en dan worden we zo behandeld? Het is schandalig!''

De gemaakte kosten voor tickets en hotels worden niet vergoed, zeggen Milka en Aghzanay. ,,De vliegmaatschappij zei dat ze niets voor ons konden betekenen. 'We brengen jullie alleen van A naar B'.'' Tot overmaat van ramp was de bagage van Milka zoek. Ze brachten de nacht door op het vliegveld. Maar ze willen zich niet laten ontmoedigen. ,,Een vriend die van ons verhaal hoorde, heeft geregeld dat we naar Mallorca kunnen. We vliegen vanavond.''

Inreisverbod

Het nieuwe Amerikaanse inreisverbod ging 1,5 week geleden in en geldt voor inwoners van zes moslimlanden (Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië). Het verbod is een afgezwakte vorm van een eerste voorstel van president Trump.

,,In principe besluiten de autoriteiten van een land, in dit geval de Verenigde Staten, wie ze wel of niet toelaten. Nederland heeft daar weinig invloed op'', aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Het ministerie wil de Rotterdammers desgevraagd wel helpen om de reden van hun inreisverbod te achterhalen.