Rotterdamse EK-oranjemars met 400 man klein maar fijn

De Rotterdamse oranjemars bleek wel een maatje kleiner dan die van zondagmiddag in Utrecht, waar ruim 2000 man op kwamen dagen. De niet echt meewerkende weersomstandigheden hadden daar sowieso mee te maken. De vlaggetjes in de fanzone op het Kruisplein stonden vanmiddag namelijk strak in de wind en ze dropen van de regen. Het deed de geplande schminksessies en het ingehuurde entertainment geen goed. Toen de regen om kwart voor vijf écht losbarstte en iedereen het Marriott Hotel invluchtte, leek de complete fanzone letterlijk in het water te vallen.

Het bleek te mee te vallen. De regen stopte, een ingehuurd feestteam zong leuke hitjes en om half zeven vertrok de optocht onder politiebegeleiding en met drumband naar Het Kasteel. In de optocht liepen onder meer veel vaders met dochters, een clubje Feyenoordfans (die dat ook lieten horen) en een Deens gezin dat letterlijk omarmd werd door oranjefans.

De strakke voorbereiding van de gemeente Rotterdam liet zien dat ze met de tocht zo min mogelijk overlast in de stad wilde veroorzaken. Ook bleek de beveiliging strenger dan gedacht. Met betonnen barricades en meer dan genoeg politie werd alles in strakke banen geleid. Straten werden snel afgezet en de hele stoet stond binnen mum van tijd stil om een passerende tram door te laten. De voorbereiding bij de fans in de tocht zelf liet soms wel te wensen over. Diverse vaders doken met dochter en al een plaatselijke kroeg in omdat er opeens heel nodig geplast moest worden.

Metro is maar saai

Langs de kant van de weg staan Cis en Leo uit Schiedam. Ze komen speciaal voor de optocht, want kaartjes voor de wedstrijd hebben ze niet. ,,Dit is toch hartstikke leuk. Echt mooi om te zien dat er weer zo'n leuk evenement in Rotterdam is." Waar ze de wedstrijd gaan kijken, weten ze nog niet. ,,Maar het leeft in de stad, dus dat moet wel lukken."



Twee Rotterdammers van een jaar of 35 kwamen vanavond opeens in de optocht terecht. ,,We waren op weg naar de metro toen we dit opeens voorbij zagen komen. Ik zit elke dag al in die metro, dan is dit een stuk minder saai."

Op de burgemeester Meineszlaan hangen complete gezinnen uit het raam om de optocht te aanschouwen. Ook op de Mathenesserdijk wordt gelachen en meegedanst. Uit de door de organisatie geplaatste boxen schalt Dré Hazes en Wolter Kroes met Viva Hollandia.

Rond zeven uur eindigt de tocht bij Het Kasteel. Rustig bekijkt iedereen zijn kaartje om de juiste ingang te zoeken. Het stadion is met plek voor zo'n 10.000 man volledig uitverkocht. Als de sfeer in het stadion net zo uitbundig wordt als in de kleine optocht dan belooft dat een hoop goeds.

Betonnen barricades werden donderdagmiddag rondom de fanzone geplaatst.

Sommige hebben minder haast

Een hoop saamhorigheid tussen de Deense en de Hollandse fans.

Savannah, Judith en Julia gaan elke wedstrijd.

Iedereen heeft wel zijn best gedaan.

Volledig scherm © AD

De mars vertrekt vanaf centraal station.

Vooraan rijdt de oranjebus.