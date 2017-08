Rotterdams casino klaar voor World Series of Poker

Rotterdam is toegevoegd aan het selecte lijstje van - in totaal - 14 speelsteden van de World Series of Poker. De twee beste pokeraars van elk toernooi stromen door naar een overkoepelende finale. Die wordt jaarlijks in een andere plek gehouden waarbij wordt gespeeld om een gegarandeerde prijzenpot van minimaal één miljoen euro.



De Nederlandse editie begint maandag met voorrondes ('satellites'), waarmee spelers zich tegen relatief geringe inschrijfkosten kunnen plaatsen voor de verschillende evenementen van het hoofdtoernooi. De echte top wordt verwacht bij het Main Event in Rotterdam, dat op 29 augustus van start gaat. Het minimum bedrag om mee te mogen doen is 1500 euro.