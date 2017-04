Rotterdammer aangehouden voor reeks moorden op prostituees

Dit maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De arrestatie van de man dinsdag is voortgekomen uit een ongekend groot onderzoek naar moorden op prostituees in heel Nederland. Onder leiding van het Rotterdamse Openbaar Ministerie werden in stilte de afgelopen zes jaar 85 onopgeloste moorden tegen het licht gehouden. In de afgelopen 30 jaar zijn er in Nederland 127 prostituees vermoord. Ruim 40 zaken werden al wel opgelost. Justitie vond het onverteerbaar dat er nog zoveel 'openstaande' moorden lagen. ,,Het waren vaak heel trieste zaken die minder in de belangstelling stonden dan andere moorden omdat het prostituees betrof, maar ook die vrouwen verdienen het dat alles op alles wordt gezet,'' aldus René Bergwerff van het politieteam.

Cold Case-Team

Een speciaal Cold Case-Team dook in de dossiers, helemaal terug tot de jaren tachtig. Daarbij werd onder meer de manier waarop slachtoffers om het leven werden gebracht onderling vergeleken. Justitie heeft altijd vermoed dat er meervoudige moordenaars actief waren. Juist omdat het ging om een specifieke slachtoffergroep: prostituees.



De aanhouding van de Rotterdammer is het eerste concrete resultaat van het omvangrijke politieonderzoek. Hij is vastgezet voor de moorden op Berendina Stijger in 1990 en Maria Hofland in 1991. Die moordzaken zijn weer te linken aan drie andere moorden, omdat er specifieke overeenkomsten waren. Zo was bij vier van de vijf vrouwen de keel doorgesneden en werden zij het slachtoffer van vergelijkbare seksuele handelingen. Het Cold Case Team van de Rotterdamse politie verhoort de man momenteel.



Dna-spoor

De politie kwam de gearresteerde Rotterdammer op het spoor na een doorbraak in de dna-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Een dna-spoor dat gevonden werd bij één van de moorden kon worden gelinkt aan een mannelijk familielid van de dader. Die methode heeft in twee andere moordzaken ook al voor een doorbraak gezorgd. Van de honderd DNA-onderzoekers van het NFI werkten er velen de afgelopen jaren aan het onderzoek.