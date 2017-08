Rotterdam plaatst obstakels tegen terreuraanslagen in drukke straten

Het is gedaan met het mooie weer

11:41 Het is gedaan met het mooie weer. In het noordwesten valt er vandaag flink wat regen. Vanuit het zuidwesten kan er onweer aankomen. In de middag is er ook in het zuidoosten en oosten van het land kans op enkele onweersbuien, mogelijk met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd.