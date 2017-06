Romy en verdachte jongen (14) kenden elkaar

De 14-jarige jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Romy Nieuwburg is een boerenzoon uit Lunteren. Hij kende het meisje via vrienden.

Romy, ook 14, woonde in Hoevelaken. Haar lichaam werd vrijdagavond gevonden in een sloot in een natuurgebied in Achterveld. Wat er precies is voorgevallen is nog altijd niet duidelijk. Maar Romy en de jongen die nu verdacht wordt betrokken te zijn bij haar dood zijn in elk geval geen onbekenden van elkaar. Een vriend van hem had twee jaar geleden enige tijd verkering met Romy. Zij maakten samen video’s en deelden die op YouTube.

Ook is de verdachte bevriend met een jongen die op de J.H. Donnerschool zit. Dat is dezelfde school als waar Romy vrijdagmiddag om 15 uur voor het laatst werd gezien. Vermoedelijk zaten de boerenzoon en Romy niet bij elkaar op school; de directeur van de Donnerschool was hiervan zondagmiddag in elk geval nog niet op de hoogte.

Savannah

In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Savannah Dekker - de andere tienermoord die dit weekend het land schokte - is een 16-jarige jongen uit de gemeente Den Bosch opgepakt. Hij kwam met haar in contact via sociale media. Tijdens de dagen dat Savannah werd vermist was er volgens burgemeester Melis van de Groep uit Bunschoten steeds goede hoop geweest dat ze nog leefde. Er waren aanwijzingen dat ze zich met de verdachte schuilhield op een ander adres. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in een sloot, dit keer op een Bunschotens industrieterrein. Ook in deze zaak is nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen.

Aparte rechercheteams