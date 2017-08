Rode Kruis waarschuwt: 'Ziektes liggen op de loer'

In het West-Afrikaanse Sierra Leone zijn volgens het Rode Kruis ruim 350 doden gevallen toen een enorme modderstroom talloze huizen verwoestte nabij de hoofdstad Freetown. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog op. Meer dan 600 mensen worden vermist. Reddingwerkers zijn bezig met een race tegen de klok om nog slachtoffers te redden. Het gebied is nog steeds zeer kwetsbaar, zegt het Rode Kruis. Ook is de kans op infectieziekten als tyfus en cholera groot door alle lichamen die onder de modder liggen.