'Rob zei al vaker: Ik draai het gas open en steek een joint op'

Een bewoonster van het appartementencomplex zag de dode bewoner liggen. ,,Hij was helemaal zwart, verbrand. Hij was psychisch niet in orde. Hij is ook verslaafd geweest. Je kreeg moeilijk contact met hem, hij zei al vaker dat hij niet meer wilde leven'', zegt de vrouw die anoniem wil blijven.

'Lang slapen'

Zij en andere buren gaan er vanuit dat het slachtoffer de explosie zelf heeft veroorzaakt. ,,Die heeft gewoon de gaskraan opengedraaid'', zegt de bewoonster. Op Facebook zijn verhalen van de man te vinden waarin hij warrig vertelt over zijn psychische problemen en zegt dat hij opgebrand en eenzaam is. Gisteren zei hij op Facebook tegen een vriend: ,,Ik heb je altijd heel erg gemogen, ik ga nu heel lang slapen.''



De 44-jarige Nathan bevestigt de verhalen van de omwonenden. Nathan en zijn broer kenden Rob (die soms vrijwilligerswerk deed op een school) al langer. ,,Het ging al een tijd niet goed. Hij is meerdere keren gedwongen opgenomen geweest'', vertelt Nathan. ,,Hij begon cocaïne te gebruiken. Hij zag voortdurend dingen die er niet waren, auto's die hem zouden volgen, mensen die hem in de gaten hielden. Er was amper nog contact met hem te maken. Zijn ouders hebben meerdere keren bij de rechter gestaan om hem te laten opnemen. Want de instanties vonden het blijkbaar niet altijd nodig. Dat was ook moeilijk, omdat Rob er zelf niets van wilde weten. Die vond dat er psychisch niks mis was. Hij zei al wel vaker dat hij het niet meer zag zitten. Twee jaar terug zei hij al: ik doe het gas aan en steek een joint op. Toen konden we hem er vanaf praten. Het is niet zeker dat hij nu precies dat heeft gedaan, maar het lijkt er wel op. We zijn wel in shock. Dat iemand die zo duidelijk om hulp vroeg zo ver is weggezonken dat hij uiteindelijk dit heeft gedaan.''