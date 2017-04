Rijk wil geld van dode bankklant

Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken roept banken en verzekeraars op een voorbeeld te nemen aan het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank. Dat heeft zich vorige maand vrijwillig gemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf, dat namens de overheid onbeheerde nalatenschappen beheert en speurt naar erfgenamen.



,,Nu is het nog zo dat banken niet actief op zoek gaan naar eventuele nabestaanden van een overleden klant", zegt een woordvoerder van Plasterk. ,,Als zich nooit iemand meldt, vervalt het tegoed op een gegeven moment aan de bank. We juichen het toe dat er nu een bank is die deze situatie vrijwillig wil veranderen."



Plasterk wil dat ook andere banken en verzekeraars hun slapende tegoeden overdragen of aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf. ,,Elke vorm van samenwerking is wenselijk", zegt zijn woordvoerder. ,,Als het er maar toe leidt dat meer erfgenamen krijgen waar ze recht op hebben."



Speciale kas

In België zijn banken wettelijk verplicht om slapende tegoeden over te dragen aan de overheid. In een speciale kas zit inmiddels ruim 400 miljoen euro. Het is niet bekend hoeveel geld Nederlandse overledenen nog op de bank hebben staan.



Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank - in handen van de Staat - telt elk jaar tientallen klanten die volgens de eigen administratie 115 jaar oud zouden zijn. ,,Wij vermoeden dat die mensen zijn overleden, maar dat weten we niet 100 procent zeker", zegt een woordvoerder. ,,We hebben namelijk zeer beperkt toegang tot registers, zoals de gemeentelijke basisadministratie. Als je redelijkerwijs kan vermoeden dat iemand is overleden, vinden wij dat er actief gezocht moet worden naar erfgenamen."



Sinds 2014 is er in Nederland een loket Slapende Tegoeden. Daar kunnen erfgenamen zich altijd melden als zij vermoeden dat er een slapende bankrekening is. ,,Het idee om de namen van klanten met slapende tegoeden die 115 jaar zijn over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf, is nieuw", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. De NVB gaat het met haar leden bespreken.