Rij-instructeurs willen hun eigen examen schrappen

De rijschoolhouders zijn op internet een petitie gestart tegen het in hun ogen 'betuttelende' examen. ,,Velen van ons hebben jaren geleden al eens examen gedaan. Nu moeten ze dat weer doen, maar als ze zakken, kunnen ze zomaar ineens werkloos raken'', zegt een van de initiatiefnemers van rijscholen in verzet, Bert de Weerd

Het steekt de rijschoolhouders dat zij een van de weinige beroepsgroepen zijn waarin zulke zware straffen staan op het niet halen van een examen.

,,Een buschauffeur doet ook één keer examen en mag de rest van zijn werkzame leven de bus besturen. Maar wij kunnen elke vijf jaar alles kwijtraken'', zegt Hans Pierik, voorzitter van de Rijschool Vereniging Oost. Ook is er onvrede over de kwaliteit van de examinators die volgens de instructeurs erg verschilt.

Hoger niveau

De strengere regels zijn in het leven geroepen om de kwaliteit van de rijlessen naar een hoger niveau te tillen. Voorheen was er alleen een theorie-examen voor instructeurs. Sinds 2009 is daar praktijkbegeleiding bij gekomen in de vorm van een periodiek examen. Instructeurs worden dan op 34 punten beoordeeld.

Volgens Hans Pierik zijn de rijschoolhouders absoluut niet tegen strenge kwaliteitseisen in de branche. ,,Praktijkbegeleiding juichen wij ook zeker toe. Maar doe dat dan wel op een manier die instructeurs verder helpt. Niet door het afvinken van lijstjes.''

De boze rijschoolhouders zeggen inmiddels 2.000 steunbetuigingen te hebben die ze binnenkort aanbieden aan de Tweede Kamer. Al krijgen ze niet van iedereen bijval. De BOVAG, waarbij zo'n 700 rijscholen zijn aangesloten, is juist geen voorstander van het afschaffen van het examen voor instructeurs.

Directeur Jim Schouten van het exameninstituut IBKI, dat de instructeurs beoordeelt, weet dat een aantal instructeurs het vervelend vindt dat ze elke vijf jaar hun deskundigheid moeten aantonen. Maar volgens hem is er met die examens zelf niets mis. Hieruit blijkt juist dat de meeste instructeurs prima in staat zijn om een goed opgebouwde les te geven. In 2016 waren er slechts 37 van de ongeveer 2.500 beoordeelde instructeurs die na drie pogingen ondermaats presteerden en geen les meer mochten geven.