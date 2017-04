Restaurant Etenstijd in Tilburg woensdag in lichterlaaie; pand is uitgebrand

TILBURG - Restaurant Etenstijd in Tilburg is woensdagavond in vlammen opgegaan nadat er een grote, uitslaande brand ontstond. Drie mensen hadden ademhalingsproblemen, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand zwakte woensdag af, maar doordat het 'afbrandscenario' werd afgekondigd, laaide het vuur weer op.

De brand brak rond 20.15 uur uit. Op dat moment waren er zo'n 175 gasten en 25 man personeel in het restaurant. De brandweer heeft laten weten dat alle ruimtes in het restaurant, met uitzondering van de rookruimte bovenin, zijn gecheckt en dat er geen mensen meer binnen waren. Er wordt niemand vermist, dus de kans dat er in die ruimte nog iemand aanwezig was, is klein.

Rond 21.00 uur liet de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten dat er drie mensen zijn die rook hebben ingeademd. Zij zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

De uitslaande brand bij Etenstijd in Tilburg.

Kinderkeuken

Eigenaar Jan Meurs jr. was niet aanwezig toen het vuur uitbrak. Hij zat bij de voetbalwedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag en kwam direct naar het restaurant toen hij hoorde van de brand. ,,Ik heb hier acht jaar gewerkt, waarvan vijf jaar als eigenaar", vertelt Meurs. ,,Dan gaat er wel even wat door je heen." Voor zover hij wist, was het de huidige huurder, Michaël Chen, die met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis is gebracht.

Meurs liet al weten dat de brand mogelijk in de kinderkeuken is ontstaan. Even voor 23.00 uur kon de brandweer dat bevestigen. ,,Dat wil zeggen, waar de friet werd gebakken voor de kinderen", aldus de woordvoerder.

Schade

Het vuur zou vanuit die keuken binnen tien minuten om zich heen hebben gegrepen. Met name aan de achterkant van het restaurant sloegen de vlammen uit het pand. Omdat het voor de brandweer te gevaarlijk was om naar binnen te gaan, werd de brand van buitenaf bestreden. ,,De brand komt dus naar ons toe", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Ondanks dat er twee hoogwerkers, vier tankautospuiten en een schuimblusvoertuig van de brandweer ter plekke waren, lukte het niet om de brand te blussen. Rond 22.00 uur besloot de brandweer daarom het zogenoemde 'afbrandscenario' af te kondigen. Daarbij wordt er niet meer geblust, omdat blussen enkel de rookontwikkeling zou stimuleren. Al snel daarna sloegen de vlammen ook uit het dak en de voorkant van het restaurant.

De vlammen slaan uit Etenstijd.

De voorkant van Etenstijd gaat ook in vlammen op.

Het vuur laait weer op nadat de brandweer het 'afbrandscenario' afkondigt.

In de omgeving is rond die tijd ook een NL Alert verzonden. Buurtbewoners moesten vanwege de rook hun ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitzetten. De rook trok met name richting het Elisabeth Ziekenhuis en de A58, maar zou net langs het ziekenhuis af gaan.

De politie houdt vanwege de brand het verkeer op de Ringbaan Zuid tegen.

Wegafsluiting

Etenstijd zit aan de Professor van Buchemlaan in Tilburg Zuid. Door de brand werd de Ringbaan Zuid tijdelijk afgesloten. Verkeer naar het ziekenhuis moest daardoor omrijden. Ambulances en spoedbezoek voor het traumacentrum werden omgeleid via de afslag Goirle. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Zowel vanaf de A58, als in het centrum van Tilburg.

Restaurantgasten die met de auto waren gekomen, konden niet meer bij hun auto. Zij werden geadviseerd om contact op te nemen met de politie. Ondertussen werden ze in een wijkhuis opgevangen door de hulpdiensten. ,,De bedoeling is hen snel naar hun auto's of fietsen te begeleiden om naar huis te gaan", aldus de Veiligheidsregio rond 23.15 uur op Twitter. Vrij snel daarna konden de eerste mensen bij hun auto.

Gasten die in het restaurant waren, kijken toe hoe het pand afbrandt.

De brand begon binnen in het restaurant.

De brandweer probeert met groot materiaal de brand bij Etenstijd te blussen.