Reizigers proefkonijn bij elke tien minuten trein op stampvol traject

Dat zegt hij vandaag in een dubbelinterview met ProRail-baas Pier Eringa. Veertien woensdagen lang gaan de Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder ProRail met reizigers ervaring opdoen met het zogenoemde 'spoorboekloos rijden'. Dat betekent dat reizigers tussen deze steden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat elke tien minuten een intercity kunnen nemen.

Treinreizigers op het bomvolle traject Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Eindhoven moeten er door de extra treinen zo’n 15 procent meer zitplaatsen bij krijgen. Volgens NS zijn de testen met reizigers cruciaal in de voorbereiding op de nieuwe dienstregeling in december. Dan moeten treinreizigers op dat traject élke dag zes treinen per uur kunnen pakken.

Volledig scherm NS-baas Roger van Boxtel sluit niet uit dat er meer vertragingen komen door het testen van de tienminutentrein. © ANP Quote Vaker vertraging kan ik niet uitsluiten: een test is om te testen NS-baas Roger van Boxtel

Testdagen

NS-baas Roger van Boxtel: ,,Het is belangrijk om de test in de praktijk te doen, mét reizigers, om te kunnen zien hoe dit in de dagelijkse praktijk gaat en hoe we dit stapsgewijs kunnen verbeteren.’’ Mogelijk ontstaat er juist vertraging op de testdagen. Van Boxtel: ,,Vaker vertraging kan ik niet uitsluiten: een test is om te testen.’’

Quote Als de tien­mi­nu­ten­trein rijdt is het een feest, maar als het stil komt te staan heb je al snel veel problemen. ProRail-topman Pier Eringa

ProRail-topman Pier Eringa beaamt dat: ,,Als de tienminutentrein rijdt is het een feest, maar als het stil komt te staan heb je al snel veel problemen. Dan ligt de treinsnelweg plat.’’

Op testdagen wordt de dienstregeling ook aangepast op aansluitende trajecten. Sommige treinen zijn langer of korter onderweg en overstappen kunnen afwijken. Vanaf half augustus staan de nieuwe tijden in de reisplanner.

NS en ProRail zijn al meer dan tien jaar bezig met de voorbereidingen van elke tien minuten intercity’s op de drukste trajecten van Nederland. Er zijn overwegen weggehaald en treindienstleiders, machinisten en conducteurs kregen cursussen. Om ervoor te zorgen dat reizigers sneller in- en uitstappen wordt er gebruik gemaakt van instapzones op perrons. Eind 2017 volgt een voorstel aan de politiek om op meer trajecten met tienminutentreinen te rijden. Daarbij hebben NS en ProRail onder meer Utrecht-Arnhem-Nijmegen op het oog.

Volledig scherm Reizigers klagen al jaren over bomvolle treinen, er loopt zelfs een rechtszaak tegen NS. © ANP

Kunnen reizigers vaker zitten?

Van Boxtel: ,,Over de hele dag moet dat de reizigers 15 procent meer zitplaatsen opleveren. Treinen zijn gewoon vol in de spits, dus het kan zijn dat die in het spitsuur niet leger is. Maar doordat er meer treinen zijn, kan het zijn dat er een treintje later wel meer kans op een zitplaats is. We gaan een enorme stap zetten op misschien wel de drukste lijn van Nederland.''

Eringa: ,,Een reiziger hoeft geen rekening meer te houden met het spoorboekje en de capaciteit wordt opgevoerd. De A2 is ook een hele drukke route op de weg. Wij proberen om met hoogfrequente treinen en scherpe tijden mensen te verleiden tot de trein, dit is hét duurzame alternatief voor in de file staan op de A2.''

Volledig scherm ProRail-directeur Pier Eringa, wil dat de trein hét duurzame alternatief wordt voor in de file staan op de A2. © Dijkstra bv Als de tienminutentrein op reizigers wordt getest, betekent dit dan ook meer vertragingen?



Van Boxtel: ,,Vaker vertraging kan ik niet uitsluiten: een test is om te testen. Ik ben blij dat we de reizigers allemaal kunnen waarschuwen dat we veertien woensdagen gaan testen in het belang van de reizigers. We hebben geleerd uit het verleden dat we niet zomaar met iets moeten beginnen.''

Quote Het is net als met medicijnen; die worden ook eerst getest voor ze definitief worden toegelaten NS-baas Roger van Boxtel

Eringa: ,,Als de tienminutentrein rijdt is het een feest, maar als hij stil komt te staan heb je al snel veel problemen. Dan ligt de treinsnelweg plat. Hoe voorkom je dat de treinsnelweg plat ligt? Kunnen de systemen dat aan? Hoe reageren reizigers erop? En gaat die grote massa intercity's niet ten koste van stoptreinen?''

Wat voor consequenties heeft dit voor machinisten?