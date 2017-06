Rechtszaak rond 'vergismoord' Djordy Latumahina van start

Naar verwachting zal de publieke tribune gevuld zijn met familie en vrienden van de vermoorde dj en zijn gezin. Latumahina werd op 8 oktober 2016 van dichtbij doodgeschoten toen hij zijn zwarte Mini Cooper parkeerde in de garage onder het appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West, waar hij met zijn vriendin en tweejarige dochtertje woonde.



De schutters hadden het voorzien op een drugshandelaar die in hetzelfde complex woonde en die zijn donkere Mini Cooper ook in de garage parkeerde. Latumahina's vriendin, die naast hem zat, raakte zwaargewond. Ze kon ternauwernood worden gereanimeerd, moest verscheidene operaties ondergaan en kampt nog steeds met de fysieke en psychische gevolgen van de schietpartij.



Een kogel sloeg in vlak naast het kinderzitje waarin het dochtertje op de achterbank zat.



Tekst loopt door onder video

Aanklacht

De vijf verdachten die vandaag voor het eerst in het openbaar terechtstaan, zijn aangeklaagd voor moord en tweemaal poging tot moord. De broers Cedric en Wendell R. hebben de uitvoerders volgens justitie uitgelokt en aangestuurd. Ulrich B. zou de schutters van en naar de moordplek hebben gereden. Djurgen W. zou één van de twee schutters zijn, de tweede schutter is voortvluchtig. De officier van justitie verdenkt deze vier daarom van moord en poging tot moord.



Giovanni D. zit vast voor de heling van de gestolen auto's. De zesde verdachte, Benito L., die ook bij de heling van de auto's betrokken zou zijn geweest, is vrij in afwachting van zijn proces.

Gestolen Volkswagen