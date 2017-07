Rapper van SFB met geladen pistool gepakt op festival Amsterdam Zuidoost

Rapper Kaene M. (20), alias 'KM', van de populaire Haagse rapformatie SFB, is zaterdag met een geladen pistool aangehouden direct na een optreden op een festival in Amsterdam-Zuidoost.

Een bezoeker van het festival op het Arena Park had beveiligers getipt over het wapen in zijn broekband. Op vrijdag was de politie al binnengevallen bij een optreden van SFB in Q-Factory in Oostpoort, bij dj Giel Beelen. Kaene M. had zelf de politie gebeld omdat hij bedreigd zou zijn met een vuurwapen.

Leden van het arrestatieteam controleerden met getrokken pistolen zes bezoekers. Twee van hen werden aangehouden.

Weliswaar hadden de bezoekers vrijdag geen vuurwapen bij zich, maar vanwege hun achtergrond vond de politie nader onderzoek nodig. Zij mochten na een controle en verhoor weer weg.

Voorgeleid

Toen het arrestatieteam vrijdag bij Q-Factory was binnengevallen, wilde Kaene M. geen aangifte doen.

Hij wordt dinsdagmiddag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die moet bepalen of hij in de cel moet blijven. De politie 'heeft een sterk vermoeden dat iets groters speelt' rond de rapgroep, maar zoekt nog uit wat aan de hand is.

Drie van de vier leden van het uit Den Haag afkomstige SFB (Strictly Family Business) zaten vanaf december vorig jaar maanden in de cel in Suriname, omdat ze te zien waren op een filmpje waarin ze seks hadden met een meisje van vijftien. Die sekstape was via sociale media verspreid. Ook Kaene M. was toen gearresteerd.

Kwaku

Momenteel is de groep bezig aan de promotietour voor het pas verschenen album 77 Nachten. Het album kwam op nummer één binnen in de Album Top 100. Volgens het management werd 77 Nachten de eerste 24 uur na verschijning zo'n 1,5 miljoen keer gestreamd op Spotify. De drie Nederlanders dachten na hun arrestatie na zeven nachten wel vrij te komen. ,,Uiteindelijk zijn dat er 77 geworden en daarom heet ons nieuwe album: 77 nachten", aldus Frenna.

Voor aanstaande zaterdag staat een optreden van SFB geprogrammeerd op festival Kwaku. De kans dat M. dan nog in de cel zit, is groot. Is hij vrij, dan is het de vraag of de gemeente het hem toestaat op te treden, gezien de waarschijnlijke dreiging.

M.'s advocaat was niet bereikbaar voor commentaar.