Rabobank start met IBAN-check bij overboekingen

Per maand worden er volgens de banken ongeveer 1300 verkeerde overboekingen gedaan. Sommige mensen hebben hun adresbestand niet op orde en maken via internetbankieren of een app geld over naar een verkeerd nummer. Bij circa 200 meldingen per maand is sprake van fraude.



De Rabobank denkt dat het systeem ook fraude met nepfacturen tegengaat. Als klanten zo'n nepfactuur willen betalen, zien ze bij de internetoverboeking dat het rekeningnummer niet bij het bedrijf hoort waar ze denken aan te betalen.



Andere banken gaan de door de Rabobank ontwikkelde tool overnemen. Ze denken binnen een paar maanden met de IBAN-naamcheck te starten.