Raadselachtig ongeval: man raakt door onbekende oorzaak zwaargewond

Het laatste wat Jan zich kan herinneren, is dat hij bij verkeerslichten in Helmond de weg overstak. Daarna hoefde hij alleen nog via een tunnel bij het station onder het spoor door en hij was thuis. In plaats daarvan werd hij een dik uur later zwaar bebloed gevonden in de berm. Ongeveer dertig meter van de verkeerslichten waar hij was overgestoken.

Het is altijd nog een raadsel wat de Helmonder in de nacht van afgelopen zondag op maandag is overkomen. In eerste instantie dacht de politie dat hij onwel was geworden of teveel had gedronken. Inmiddels lijkt het meest waarschijnlijke scenario dat hij tijdens het oversteken is aangereden door een vrachtwagen, auto of scooter.

Kaarten

Terug naar die zondag. Jan gaat 's middags naar een kroeg in het centrum van Helmond om te kaarten. Hij drinkt slechts een paar bier, bevestigt ook de kroegeigenaar later. Voor de rest houdt hij het bij alcoholvrije radler en fris. Jan slikt vanwege de auto-immuunziekte SLE namelijk medicijnen.

Een van de symptomen van de ziekte is dat hij snel vermoeid is. Vaak pakt hij voor die paar honderd meter van de stad naar huis dan ook de taxi. Dit keer besluit hij te lopen. Rond kwart over elf, half twaalf vertrekt hij en loopt via de Molenstraat en Zuidende naar de Kasteel-Traverse. Vanaf de verkeerslichten gaat zijn geheugen op zwart.

Gekneusd

Volledig scherm Op de rechterarm van de Helmond zaten ernstige schaafwonden. © ED Dronken was Jan niet en hij denkt ook niet dat hij onwel is geworden. Dat heeft alles te maken met de aard van zijn verwondingen. Het feit dat zijn linkeroogkas zwaar gehavend is, kan nog het gevolg zijn van een val. Maar dat verklaart niet de zware schaafwonden met derdegraads verbranding op zijn rechterarm. Verder zijn zijn schouderblad, nek en rib zwaar gekneusd. „Dat krijg je niet van alleen een val, denkt ook de politie”, aldus Jan. „Het lijkt alsof ik een tijdje ben meegesleurd.”



Dat zou ook de plek verklaren waar hij is gevonden. Iets na enen ziet een voorbijganger hem liggen in de berm. Hij ligt op zijn rug, zijn voeten nog op de weg. Maar niet in de buurt van de verkeerslichten waar hij is overgestoken. Hij ligt ongeveer dertig meter verderop ter hoogte van het kantoor van Woonpartners. „Hoe ben ik daar terecht gekomen? Ik heb totaal geen reden om die kant op te lopen.”

112

Jan is verbaasd dat hij pas zo laat is opgemerkt: „Ik heb daar waarschijnlijk een dik uur in de berm gelegen. Dat blijkt ook uit al het bloed dat ik ben verloren. Waarom heeft niemand eerder 112 gebeld?” Hij zit nog met allerlei vragen en hoopt dat mensen camerabeelden hebben of hem zelf hebben zien lopen of liggen. Boos is hij niet. Nog niet althans: „Dat verandert als ik zeker weet dat iemand me heeft geschept en daarna is doorgereden. Nu wil ik vooral weten wat me is overkomen.”