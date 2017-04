Qurrent verliest abonnees als shirtsponsor Feyenoord

Het gaat niet alleen om boze klanten die fan zijn van Ajax of een andere voetbalclub (zoals kabelbedrijf Ziggo zich 2,5 jaar geleden de woede van abonnees uit onder meer Rotterdam op de hals haalde toen het zijn shirtsponsorschap van Ajax aankondigde), of om Feyenoordfans die niet zitten te wachten op een Amsterdams bedrijf als shirtsponsor.

Veel klanten van Qurrent klagen dat het sponsoren van een eredivisieclub niks te maken heeft met duurzame energie. Qurrent, dat is opgericht door Stichting DOEN, het Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties, profileert zich als de groenste energieleverancier van Nederland. Het is een coöperatie die niet streeft naar winst maar naar een duurzame energievoorziening. Met een shirtsponsorschap à 4,5 miljoen euro per jaar slaat Qurrent de plank volgens veel klanten volledig mis. Tientallen coöperatieleden (klanten zijn automatisch lid van de coöperatie) dreigen hun contract op te zeggen of niet te verlengen.

Miljoenenbal

'Enkele opzeggingen'

Hoeveel mensen hun lidmaatschap al hebben opgezegd, kon directeur Richard Klatten van Qurrent zaterdag nog niet zeggen. Volgens hem gaat het om 'enkele' klanten. ,,We wisten van tevoren dat dit sponsorschap gemengde reacties zou oproepen. We hebben hier goed over nagedacht. Juist deze manier van sponsoring geeft ons een enorme naamsbekendheid. Die helpt ons om te groeien. En alleen door te groeien kunnen we echt impact creëren, en meer duurzame energieprojecten opstarten. Bovendien kunnen we zo de Feyenoordachterban mobiliseren. En we voorzien het nieuwe trainingscomplex van groene energie.''