Publicist Wim Dankbaar moet moeder vermoorde Marianne met rust laten

De moeder stapte twee weken geleden naar de rechter om een contactverbod af te dwingen. Volgens Maaike Terpstra maakt Dankbaar haar emotioneel kapot door steeds contact te zoeken en haar te betrekken in zijn onderzoek naar een vermeend complot rond de moord op haar dochter. Zo publiceerde hij op zijn site onder meer brieven uit haar naam, die naar later bleek door hemzelf waren geschreven. Ook verwijt hij haar 'het ultieme verraad aan haar dochter'. Dankbaar is van mening dat de moeder hem moet steunen in zijn verhaal.

Contactverbod

De rechter verbiedt in het vonnis Dankbaar om 'in persoon, telefonisch, per post, per e-mail, ander elektronisch medium, of op welke wijze dan ook in contact te treden of te doen treden'. Ook moet hij drie maanden lang een rectificatie boven zijn website plaatsen, om aan te geven dat Maaike Terpstra geen brief aan hem heeft geschreven. Hij moet onder meer schrijven dat 'De tekst van deze brief en de daarin opgenomen lofprijzingen aan mijn adres in werkelijkheid door mijzelf verzonnen en opgeschreven zijn'.