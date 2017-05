ProRail-directeur Eringa: Spoorwegen moeten snel op de schop

,,De spoortechniek dateert op veel plekken van net na de oorlog. Vergelijk het met de zwart-wittelevisie. We moeten met onze tijd mee, ook qua kennis. In Duitsland worden waterstoftreinen, die hun eigen elektriciteit opwekken, al getest. Nederland mag niet achterblijven. Binnenkort openen we ook hier een testtracé voor autonome treinen. Daar gaan we mee aan de slag."



Eringa wil onderhoud ook overdag uitvoeren. ,,Nu wordt dubbelspoor bij werkzaamheden stilgelegd, maar er kan soms best één spoor openblijven. We moeten slimmer omgaan met de middelen. Veiligheid staat voorop, maar achterhaalde dogma's zijn wat mij betreft uit den boze."