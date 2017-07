Praatpalen binnen half uur uitverkocht

Even na middernacht gingen de palen in de verkoop via koopeenpraatpaal.nl, voor 299 euro per stuk. Om 00.30 uur waren de palen uitverkocht. Meteen daarop ontstond een levendige handel online. Op Marktplaats staan tientallen advertenties waarin de palen worden aangeboden, waarbij door sommigen al boven de 500 euro wordt geboden.



Om teleurgestelde mensen tegemoet te komen zal het bedrijf later deze maand een nieuwe voorraad praatpalen te koop aanbieden. Geïnteresseerden moeten een ,,plan voor een blijvende herbestemming indienen om in aanmerking te komen voor aanschaf,'' zegt Ecoleon.