PostNL plaatst tientallen brievenbussen terug

Inwoners van het Groningse dorp Overschild hadden geklaagd bij de toezichthouder over hun verwijderde postbus. Volgens de ACM hanteerde PostNL niet alleen in Overschild, maar op meer plaatsen in het land 'te rigoureus' de nieuwe regels. Daarop werden in overleg nog eens tientallen brievenbussen teruggeplaatst.



PostNL is bezig met het reorganiseren van zijn brievenbusnetwerk. Met de nieuwe regels die sinds 1 januari gelden is het voor het postbedrijf toegestaan hier en daar postbussen te verwijderen of te verplaatsen. Omdat er steeds minder brieven worden verstuurd, is het voor PostNL niet altijd even rendabel om vijf keer per week langs te moeten bij brievenbussen waar niet of nauwelijks post in zit, zoals de wet het postbedrijf wel voorschrijft.