Porno in kerk blijkt niet strafbaar, pastoor teleurgesteld

TILBURG - De heimelijke opname van een seksfilm in de Sint Jozefkerk in Tilburg is niet strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Pastoor Jan van Noorwegen is teleurgesteld.

Er komt geen strafzaak tegen de makers van een pornofilm die stiekem werd opgenomen in de Tilburgse Sint Jozefkerk. De officier van justitie in Breda heeft besloten de aangifte van het kerkbestuur te seponeren.

De opname van de seksfilm veroorzaakte begin dit jaar veel ophef. De kerk en het biechthokje waren het decor voor een pikante film die werd gepubliceerd op de zender van pornoactrice Kim Holland. Een stelletje had orale seks op de biechtstoel. De ontdekking van de opname veroorzaakte verontwaardiging bij de pastoor, de parochianen en het bisdom. Het kerkgebouw was ontheiligd en werd tijdens de zondagse eucharistieviering ritueel gereinigd.

Aangifte

Het kerkbestuur stapte naar de politie om aangifte te doen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat hoofdofficier van justitie Charles van der Voort pastoor Jan van Noorwegen en vicevoorzitter Harrie de Swart van het kerkbestuur in juli in een persoonlijk gesprek heeft geïnformeerd over de beslissing niemand te vervolgen.

,,De opname is weliswaar zeer kwetsend en getuigt van weinig respect maar er is geen sprake van een strafbaar feit’’, aldus de woordvoerster een toelichting. Ze laat weten dat onder andere is gezocht naar jurisprudentie maar dat vergelijkbare strafzaken niet zijn gevonden. Godslastering is al een paar jaar niet meer strafbaar. Van huisvredebreuk of belediging is geen sprake.

Quote Vinden we het allemaal goed dat de gekste dingen kunnen gebeuren in openbare gebouwen? Pastoor Jan van Noorwegen

Het kerkbestuur kreeg in het gesprek wederom het advies om te kijken naar eventuele civielrechtelijke stappen tegen de makers van de pornofilm. Bovendien kan er nog beroep worden ingesteld bij het gerechtshof tegen het besluit om niemand te vervolgen. Wat het kerkbestuur van plan is, is nog niet bekend.

'Het kan kennelijk allemaal'

Pastoor Van Noorwegen is bijzonder teleurgesteld over het besluit. ,,Natuurlijk ben ik hier niet blij mee. Vinden we het allemaal goed dat de gekste dingen kunnen gebeuren in openbare gebouwen? Stel je voor. Of het nou in de kerk, in het gemeentehuis of in een restaurant gebeurt, het kan kennelijk allemaal’’, reageert hij.