Politiek wil moordenaar niet in buurt nabestaanden

De politiek lijkt wel te porren voor een woonverbod voor moordenaars zoals gisteren is bepleit in deze krant. Madeleine van Toorenburg van het CDA zegt desgevraagd verregaande maatregelen te willen treffen. De vereniging voor (ex-)gedetineerden snapt de wens van de nabestaanden, maar denkt dat hij onuitvoerbaar is.

Bij Reclassering Nederland zijn er twijfels over de uitvoerbaarheid. Directeur Sjef van Gennip vraagt zich af: geef je iemand levenslang een enkelband? ,,Dat lijkt me een onmogelijke zaak.'' Hij ziet liever dat er op vrijwillige basis afspraken worden gemaakt, als daders van ernstige delicten terugkeren naar de plek waar ook hun slachtoffer of diens familie woont. ,,Dit via wetgeving regelen duurt lang, daarnaast is het feit dat hij er niet woont geen garantie dat een dader ook daadwerkelijk uit de buurt blijft. We zien nu dat daders er vaak zelf al voor kiezen ergens anders te gaan wonen, niet in de laatste plaats omdat ze dat zelf willen.''

Gebiedsverbod

Toch ziet Madeleine van Toorenburg van het CDA de noodzaak tot verandering. Ze heeft er al over gesproken met nabestaanden, het Openbaar Ministerie en verschillende burgemeesters en denkt dat een woonverbod opleggen juridisch niet haalbaar is. ,,Dat kan eigenlijk alleen in de fase dat mensen voorwaardelijk vrij zijn. Als ze op een bepaald moment helemaal vrij zijn is er geen justitiële mogelijkheid meer.''

Van Toorenburg pleit er daarom voor dat burgemeesters gebiedsverboden kunnen opleggen in dit soort situaties. Dat gaat nog verder dan het woonverbod in België, omdat een dader dan niet alleen ergens niet mag wonen, maar ook niet in een bepaald aangewezen gebied mag komen. ,,Als het zo belastend is voor nabestaanden moet de burgemeester dat kunnen opleggen. Ik ga het na de zomer aan de orde stellen in een debat over het slachtofferbeleid. Het duurt veel te lang dat nabestaanden in de kou staan.''

Rust