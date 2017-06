Politie wil meer weten over 'verscholen' gestalde fiets van Savannah (14)

De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Het is onduidelijk wie de fiets heeft gestald waarop Savannah Dekker (14) op donderdag haar ouderlijk huis in Bunschoten verliet voordat haar levenloze lichaam op zondagochtend werd aangetroffen. De politie heeft inmiddels al 30 tips binnengekregen.

De fiets werd gevonden in Hoogland op een plaats die zo'n 20 minuten fietsen vanaf haar huis is verwijderd. Volgens de politie stond de fiets op slot, enigszins verscholen bij een boom op enkele tientallen meters van een bushalte. Uit het sporenonderzoek en de verklaringen van een aangehouden 16-jarige Bossche verdachte zou nog geen compleet beeld ontstaan wat er precies met Savannah is gebeurd.

De politie wil in contact komen met mensen die Savannah of de fiets waarop ze donderdag vertrok nog hebben gezien. Ook camerabeelden zijn welkom.

Aan het einde van de uitzending bleek dat de oproep zo'n dertig tips heeft geleverd. Hierover werden geen bijzonderheden gemeld. Wel zou het in een aantal gevallen gaan over de fiets van Savannah.

Industrieterrein

Savannah verdween donderdagmiddag. Haar lichaam werd zondagochtend aangetroffen in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. De politie heeft geen idee hoe lang Savannah in het water heeft gelegen.

Een zestienjarige jongen uit Den Bosch is aangehouden in verband met de dood van Savannah. De jongen kende Savannah vermoedelijk via sociale media. Hij ging al sinds augustus niet meer naar school. Het Openbaar Ministerie wilde vandaag geen mededelingen doen over de stand van het onderzoek.

