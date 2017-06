Politie sloeg bewust geen groot alarm tijdens vermissing Savannah

Het was vooral de familie zelf die via social media aandacht vroeg voor de verdwijning van hun dochter. Maar volgens de politie zijn de beslissingen die de recherche maakte weloverwogen. Zo heeft Burgernet alleen zin als bewoners in een specifiek gebied kunnen uitkijken naar iemand. Maar toen de politie de verdwijning als urgent aanmerkte, waren er al aanwijzingen dat ze niet meer in Bunschoten was. Ook Amber Alert is niet ingezet omdat de politie geen indicatie had dat het leven van Savannah direct in gevaar was.