Politie pleit voor verbod knalvuurwerk en vuurpijlen

Vooral door het gooien van zwaar vuurwerk hebben politiemensen en andere hulpverleners de sfeer tijdens de laatste jaarwisseling als grimmig ervaren. De politie begint daarom een campagne om geweld tegen hulpverleners bij de jaarwisseling te stoppen.

,,Het is onacceptabel om hulpverleners te belagen. Bij de politie vragen we ons tijdens oud en nieuw vaak af of er een feest gevierd wordt of dat er rellen worden getrapt'', aldus Peije de Meij, directeur Operatiën en landelijk portefeuillehouder Geweld bij de politie.

Quote Bij de politie vragen we ons tijdens oud en nieuw vaak af of er een feest gevierd wordt of dat er rellen worden getrapt. Peije de Meij

Conferentie

Tijdens een conferentie wordt vandaag - terwijl het buiten tropisch warm is - over de komende jaarwisseling gesproken. Onder anderen minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie), de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en korpschef Erik Akerboom spreken tijdens de bijeenkomst.

Het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten rond de jaarwisseling is de laatste jaren ongeveer hetzelfde gebleven, zo rond de zeventig voorvallen. ,,Daar zijn we niet tevreden mee, het aantal moet omlaag'', aldus De Meij. ,,Daarnaast leeft zowel bij agenten als in de maatschappij het gevoel dat de impact groter is en de incidenten zwaarder.''

De conferentie heet 'Vijf voor Twaalf' en dat is zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten, volgens De Meij. ,,Als we nu niets doen, vallen er doden en loopt het echt uit de hand.'' Daarom wordt er nu al - nog voor de zomer - begonnen met de campagne voor 31 december.

Legaal of illegaal?

De politie pleit onder meer voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. ,,Het is voor agenten op straat lastig te bepalen wanneer vuurwerk legaal of illegaal is. Als er een algeheel verbod is op knalvuurwerk voor particulieren, dan weet je dat iedere knal fout is.''

Ook hoopt De Meij dat er vanuit gemeenten en de politiek meer aandacht komt voor het probleem. De samenleving heeft vaak onvoldoende idee wat het effect is van vuurwerk, zeker de illegale knallers, vindt De Meij.

,,Bepaalde stukken illegaal vuurwerk hebben de kracht van een aanvalsgranaat. Onderzoeksbureau TNO heeft een Cobra op een auto af laten gaan en die auto lag helemaal in de kreukels. De motorkap is helemaal verwrongen en het de voorruit ligt eruit. Je kan je voorstellen, of eigenlijk niet, wat er gebeurt als je het naar een mens gooit.''