Politie: monteur zette ontvoering in scène na geldroof bij bank

De monteur claimde op 23 maart rond 14.00 uur te zijn klemgereden bij Varsseveld. Onder dreiging van een vuurwapen dwongen twee onbekende mannen hem achter in zijn eigen witte busje te stappen. De monteur was op dat moment op weg naar een geldautomaat van de Rabobank in Aalten. Een uur later werd de man geboeid in zijn eigen busje in Doetinchem teruggevonden door de politie.



De Rabobank in Aalten ontdekte later die middag dat een geldautomaat bij zijn vestiging was leeggehaald zonder dat er schade was of sporen van inbraak te zien waren.