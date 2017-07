Politie neemt deel darkweb over: honderden verdachten in beeld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Hansa Market, een belangrijke handelsplek op het darkweb, platgelegd. Dat is een plek op het internet waar onder meer drugs en wapens te koop zijn. Het OM liet vandaag op een persconferentie weten Hansa Market 28 dagen geleden over te hebben genomen in samenwerking met de FBI. Justitie heeft honderden verdachten in het vizier.

De opsporingsoperatie verliep in nauw overleg met de FBI, dat even daarvoor ’s werelds grootste online handelsplaats Alphabay had opgerold. De verwachting dat gebruikers van Alphabay massaal zouden overlopen naar HANSA Market kwam uit. Wilbert Paulissen, chef van de Landelijke Eenheid van de politie: ,,Binnen een dag na het sluiten van Alphabay groeide HANSA Market met 5.000 gebruikers.”

De illegale verkoop van drugs, creditcardgegevens en wapens vindt plaats op het darknet of darkweb, een deel van het internet waar gebruikers anoniem blijven. Betaald wordt in internetvaluta zoals Bitcoins. Drugs worden opgestuurd in postpakketjes, die de hele wereld over gaan.

Handel

De server van HANSA Market bleek te staan in Litouwen. Daar maakte de politie een exacte kopie, om daarna de site vanuit Nederland te kunnen runnen. Rechercheurs deden zich voor als de beheerders van die site. ,,Ze hebben zich het juiste taalgebruik eigen moeten maken. Bovendien was het een enorme klus. Ze hebben in een maand tijd duizenden transacties moeten verwerken.”

De bezoekers van Hansa Market wisten niet dat de plek werd beheerd door de onderzoekers en dus gaven ze veel persoonlijke informatie prijs. Hoofd van de Landelijke Recherche Wilbert Paulissen zegt hierover: ,,Ze gaven hun adres en postten vervolgens: 'Je stuurt toch niet de politie op ons dak?'''

Volgens Wil van Gemert, verbonden aan internationale organisatie Europol, heeft de actie flinke impact op de ondergrondse economie van de criminele wereld. De afgelopen maanden werden meer dan 30.000 transacties gedaan naar 36 landen, terwijl de politie alles registreerde. Van Gemert: ,,Verkopers op het darknet zijn niet zo veilig meer als ze denken.''

Onderscheppingen

Dat er sprake is van gecontroleerde drugsdoorvoer, waar Nederland in de jaren negentig hard mee onderuit is gegaan in de IRT-affaire, weerspreekt Paulissen. ,,Van elke drugszending hebben we de betrokken landen op de hoogte gesteld, zodat de drugs onderschept kon worden. Zeker bij grote zendingen hebben we hard ons best gedaan de drugs te pakken te krijgen.”

Nederland heeft een slechte reputatie als het gaat om drugshandel op het darknet. Verschillende landen letten extra scherp op postpakketjes uit Nederland, omdat vanuit ons land zoveel drugs wordt verstuurd. Om die reden versturen darknetverkopers inmiddels hun waar vanuit Duitsland.

Arrestaties

In de grootscheepse operatie zijn inmiddels vier drugsverkopers uit Nederland gearresteerd. ,,Nog veel meer verkopers moeten zich grote zorgen maken”, aldus Paulissen. Volgens Wil van Gemert van Europol toont de operatie aan dat drugsverkopers en –kopers zich niet meer veilig kunnen wanen op het darknet. ,,De sitebeheerder op wie je vertrouwt, kan zomaar van de politie zijn.”