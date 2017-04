Politie draait nog steeds veel te lange diensten

Het totale aantal overtredingen in 2016 was zelfs ruim 244.000 op zo'n 60.000 medewerkers. De politie mag uitzonderingen maken als belangrijke politietaken in het geding komen. Het aantal 'echte' overtredingen was in 2016 (100.417) echter nauwelijks lager dan in 2015 (103.244).

De eenheden met de meeste overtredingen zijn de Landelijke Eenheid (bijna 24.000), Oost-Nederland (bijna 19.500), Amsterdam (bijna 14.000) en Rotterdam (bijna 12.000).

Meerdere boetes

Uit inspectierapporten komt naar voren dat de politie de afgelopen jaren meerdere keren is beboet. Dat gebeurde in 2015 bijvoorbeeld voor de situatie bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) die verantwoordelijk is voor de veiligheid van bijvoorbeeld PVV-leider Geert Wilders. De inspectie constateerde werkweken tot bijna 70 uur en diensten tot 20 uur.

De inspectie legde in 2015 ook boetes op vanwege overtredingen bij meerdere politieregio's en andere diensten van de Landelijke Eenheid dan de DBB. Nachtdiensten duurden te lang, rusttijden werden niet gerespecteerd en het aantal dagen dat achter elkaar werd gewerkt was soms veel hoger dan toegestaan. Bij de speciale eenheid DSI zijn diensten langer dan 12 uur gebruikelijk.

Beterschap

De korpsleiding beloofde in 2013 beterschap aan de inspectie. Het doel was om eind 2015 op nul overtredingen uit te komen. In de tussentijd is het takenpakket van de politie echter uitgebreid vanwege terreurdreiging en de vluchtelingenstroom, terwijl de capaciteit niet is meegegroeid.

,,We streven ernaar onze roosters zo te maken dat zij voldoen aan de Arbeidstijdenwet. Maar in de praktijk blijft het bestaan dat politiemensen in geval van calamiteiten langer ingezet worden'', aldus een woordvoerder van de politie.