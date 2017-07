Politie: Christel (13) en Mikey (15) willen duidelijk niet gevonden worden

Er is volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant geen internationaal signalement uitgegaan naar de twee. Een reis naar het buitenland ligt dus niet voor de hand.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het goed met het jonge stel. ,,Er zijn signalen waaruit blijkt dat ze oké zijn en dat ze samen zijn. Maar we hebben ze nog niet kunnen traceren. Ze kiezen er zelf voor om uit het zicht te blijven, zo lijkt het", vertelt de politie.

Er wordt nog steeds gezocht naar de twee, die op de site van de politie als vermist staan opgegeven. ,,Ze zijn jong, 13 en 15, het zijn nog kinderen, dus we willen ze graag terugvinden. Dat is voor hen beter en de familie wil ze natuurlijk ook heel graag terug hebben. Ze behoren niet rond te zwerven op deze leeftijd. Het lijkt erop dat ze samen hebben besloten ertussenuit te gaan, maar dat weten we pas als we ze hebben gevonden."

Beugel en Coca-colatruitje

Christel is donderdag 29 juni nog naar haar school in Bladel gegaan. Vanaf die plek is zij naar een onbekende bestemming vertrokken en verdwenen. Christel heeft lang steil haar en droeg op de dag van haar verdwijning een lichte broek en een naveltruitje met lipjes erop van Coca-Cola.

Mikey is diezelfde dag thuis in Heerlen weggegaan en is sindsdien niet meer gezien. Hij is 1.80 meter lang, heeft een smal postuur, blonde haren, blauwe ogen en draagt een plaatjesbeugel, waarvan het tweede plaatje ontbreekt.

De politie meldt dat zij vrijdag 30 juni 2017 in de ochtend nog zijn gezien op de Markt in Hoensbroek.

Volledig scherm Christel van den Berg © politie.nl