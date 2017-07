Pokemon Go: wat is er over van de hype?

Het is zo’n gruwelijk spel, omdat het zo nostalgisch is. Dit is wat je vroeger al wilde. Op pad gaan om Pokemon te vangen en je pokedex te vullen. Mijn vrienden en ik zijn er nooit mee opgehouden. Door er met elkaar over te praten, blijft de drive om te spelen bestaan. Ook lees ik op forums over de nieuwste ontwikkelingen in het spel. Wel is het tegenwoordig iets minder spannend, omdat ik er nog maar twee hoef. Ik weet niet of ik nog zo fanatiek blijf spelen als er weer nieuwe pokemon in het spel komen. Die ken ik namelijk niet, dus dan gaat de nostalgie eraf.''