Poes en kitten over twee meter hoog hek gegooid bij asiel

Derde geval van mishandeling in verpleeghuis Hellevoetsluis

14:09 In verpleeghuis Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis is een 82-jarige man mishandeld door een medebewoner. De zaak is gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, omdat het al de derde keer is dat dezelfde man geweld gebruikte.