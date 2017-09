Plofkraker gaat vaak vrijuit

Van de 79 plofkraken die in 2016 werden gepleegd, zijn voor zover bekend pas in twee zaken daders veroordeeld. Daarnaast lopen nog rechtszaken tegen twee groepen die worden verdacht van in totaal elf plofkraken. Voor het merendeel van de kraken in 2016 is nooit iemand aangehouden. De politie stelde onlangs dat de meeste plofkraken het werk zijn van een grote groep criminelen met Marokkaanse achtergrond uit Utrecht en Amsterdam. Maar de verdachten die nu vast zitten voor plofkraken uit 2016 voldoen niet aan die profielschets. Het zijn vooral autochtonen, afkomstig uit onder meer Zeeland, Groningen en Overijssel. In één geval ging het om een moeder en dochter uit het Zeeuwse Kortgene.

Wij kunnen niet altijd meegaan in ach­ter­vol­gin­gen, we moeten ook de veiligheid in acht nemen

Bewijsvoering lastig

,,Het is gewoon niet gemakkelijk om de zware criminelen te pakken en veroordeeld te krijgen”, erkent Jos van der Stap, lid van het plofkraakteam van de Nationale Politie. ,,Vorig jaar hebben we een groot onderzoek gedaan naar een groep die zich bezighield met plofkraken bij ING-geldautomaten in Albert Heijn. We vermoeden dat deze groep verantwoordelijk is voor zo’n vijftig kraken, maar we kunnen slechts zeven zaken voor de rechter brengen. Het is lastig om de bewijsvoering rond te krijgen.”

De politie hield vorig jaar in totaal veertig verdachten aan. Een groot deel van hen wordt in verband gebracht met plofkraken in Duitsland, waar geldautomaten minder goed beveiligd zijn dan in Nederland. Bij wilde achtervolgingen – meestal in snelle Audi’s – legt de politie het vaak af. ,,Dat gaat met enorme snelheden”, zegt Van der Stap. ,,Wij kunnen daar niet altijd in meegaan, we moeten ook de veiligheid in acht nemen.”