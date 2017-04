'Pissed off' agente vervolgd om wilde achtervolging

Een ‘pissed-off’ agente, die een wilde achtervolging hield in haar privéauto, moet alsnog worden vervolgd. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem bepaald. Ook komt er onderzoek of de agente met een brandblusser op een auto heeft geslagen.

Quote Ze hebben absoluut geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen Advocate Liesbeth Poortman Het is de uitkomst van een klachtprocedure die de Friese boomkweker Auke Kleefstra heeft aangespannen. Hij werd op 23 januari 2015 achtervolgd door – naar hem later bleek – een agente in burger. Na een dollemansrit, die zelfs over een gesloten spoorwegovergang voerde, werd hij in Sliedrecht klemgereden door de politie en gearresteerd.



Kleefstra heeft al in 2015 aangifte tegen de agente gedaan van bedreiging met geweld, vernieling en gevaarlijk weggedrag, maar het Openbaar Ministerie besloot de zaak niet door te zetten. In een zogeheten artikel 12-procedure heeft het gerechtshof nu bepaald dat agente S.N. van de Rotterdamse politie alsnog moet worden vervolgd.

Quote De auto achter mijn cliënt reed steeds agressiever. Hij was doodsbang. Advocate Liesbeth Poortman Een achtervolging uit een actiefilm, zo beschrijft de advocate van de Friese boomkweker Auke Kleefstra de angstige rit in januari 2015. Kleefstra reed in zijn bestelbus op de A15, toen een burgerauto begon te toeteren en met lichten te knipperen. ,,Hij dacht dat er zigeuners of zo achter hem aan zaten en is hard weggereden”, zegt Kleefstra’s advocate Liesbeth Poortman.



,,De auto achter mijn cliënt reed steeds agressiever. Hij was doodsbang. Toen hij de A15 afging en een dorpje inreed, dacht hij de auto te hebben afgeschud. Maar toen dook die auto weer op”, vertelt Poortman. ,,Bij een sluisje kon hij niet verder. De partner van de agente stapte uit en trok het portier open. Daarop gaf mijn cliënt gas, waardoor de deur tegen een paaltje klapte.”

Arrestatie

Daarop startte een nieuwe achtervolging. ,,De partner van de agente heeft zich ten onrechte voorgedaan als agent en een auto gevorderd. Dus nu had mijn cliënt twéé auto’s achter zich aan. Het gaat om een goudeerlijke boomkweker, die nooit een vlieg kwaad doet. Uit angst had hij al twee keer de politie gebeld. Toen hij uiteindelijk een politieauto zag staan, hoopte hij in veiligheid te zijn. Maar toen hij stilstond, was híj degene die gearresteerd werd.”

Poortman heeft geen goed woord over voor de actie van de agente. ,,Absurd. Supergevaarlijk. De agente had nota bene twee kinderen op de achterbank. Wie rijdt er nu over een gesloten spoorwegovergang?” Ook vindt ze het vreemd dat de agente niet meteen is vervolgd. ,,Ze hebben absoluut geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen.”

Pissed-off

In een verklaring aan de politie vertelt de agente een ander verhaal. Ze zegt dat Kleefstra in zijn bestelbusje diverse verkeersovertredingen maakte. Toen zij hem wilde aanhouden, zou hij haar bijna van de weg hebben gereden. Ze verklaarde ‘pissed-off’ te zijn. Het zag haar zwart voor haar ogen. Ook de agente deed aangifte tegen Kleefstra. Het Openbaar Ministerie besloot beide partijen niet te vervolgen.

Het gerechtshof wil niet dat de agente zonder strafrechtelijke vervolging wegkomt en zegt dat het onderzoek niet volledig is geweest. Zo is niet onderzocht of de agente met een brandblusser uit haar auto op het portier van Kleefstra’s busje heeft geslagen, terwijl er een deuk in zijn auto zit waar rode verf zichtbaar is. Ook is de brandblusser beschadigd.