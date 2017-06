Personen brengen dode bij politiebureau na ruzie

updateDe politie heeft vier personen aangehouden, die zich met een dode man in een busje op het politiebureau van Gouda kwamen melden. Volgens een woordvoerster meldden drie personen zich rond 01.00 uur vannacht op het bureau. Een vierde verdachte is waarschijnlijk later aangehouden.

Het slachtoffer zou zijn overleden na een ruzie in een huis aan de Ingelanden in Bodegraven. De politie heeft de woning afgezet en heeft onderzoek gedaan in de woning. De woning is verzegeld omdat het gaat om een plaats delict.

Volgens dorpsgenoten zou het slachtoffer de vader zijn van de vrouw die op het adres woont. ,,Een man die nogal eens een akkefietje had”, zegt één van hen. Het slachtoffer zou door familieleden naar het politiebureau in Gouda zijn gebracht. De woning is inmiddels door de politie verzegeld.

Intussen is bekend geworden dat er vier mensen in beperking zitten. De verdachten mogen geen contact hebben met elkaar of met de buitenwereld. De politie doet voorlopig dan ook geen nadere uitspraken over het onderzoek.

Buurbewoners

Buurtbewoners staan deze zaterdagochtend bij elkaar in de voortuin en bespreken het nieuws. Want, het is toch wat dat je eigen straat ineens nieuws is. Echt reageren willen ze niet, ze verwijzen naar de agent die de woning bewaakt. ,,Hij kan vast meer vertellen.”

Quote Ik wil wel weten wat er gebeurd is. Het is toch niet niks Buurvrouw Een andere buurvrouw wil nog wel kwijt dat de man die in de verdachte woning woont, vaak nogal luidruchtig was. Toch heeft ze deze nacht niks gehoord. Ze bekijkt het huis van een afstandje. ,,Ik wil wel weten wat er gebeurd is. Het is toch niet niks.” Eerder op de ochtend was het volgens haar drukker in de straat. ,,Ik heb nog nooit zoveel mensen door de straat zien gaan.”

Een buurvrouw verderop is in haar tuin aan het werk en ook andere buurtbewoners lopen door de straat en kijken amper op naar de met politielint afgezette vrijstaande woning. Het gezin in de woning zou weinig contact hebben met andere buurtbewoners.

Volgens buurtbewoners woont er een gezin met vier kinderen in de woning. Het is niet bekend zij of betrokken zijn bij deze zaak. Ook is er niet bekend of de overledene een gezinslid is, een familielid of mogelijk een kennis. Er is er nog niets bekend over de leeftijd en identiteit van de dode en de mogelijke verdachten.