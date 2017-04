Pegida wil in Tilburg demonstreren tegen 'verrot asielbeleid'

,,Wij nodigen je uit om naar Tilburg te komen. Laten we samen een vuist maken tegen de komst van een nieuwe moskee in Tilburg en het huidige verrotte asielbeleid'', aldus de organisatie in een oproep.



In dezelfde oproep legt de organisatie de link tussen uitgeprocedeerde asielzoekers, waarvan er 8100 in ons land zouden verblijven, en de aanslagen in Stockholm waarbij vier mensen om het leven kwamen nadat een 39-jarige asielzoeker op een menigte inreed.