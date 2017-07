Pasgetrouwd stel kan wél lachen om 'vreselijke huwelijksstunt'

,,Als je zelf bij dit soort dingen vooraan staan, moet je er rekening mee houden dat je teruggepakt wordt. Natuurlijk schrokken we toen we binnen kwamen, want dit slaat wel alles. En thuis slapen zat er ook niet in, want ook het bed lag vol. Maar de volgende dag zijn de vrienden komen helpen met opruimen en schoonmaken. Het was een superdag!"