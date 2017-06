Partijen opnieuw bijeen in Catshuis

VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben hun informele gesprekken over een nieuw te vormen coalitie vanochtend weer opgepakt in het Catshuis. Informateur Herman Tjeenk Willink probeert de onderhandelingen tussen het 'motorblok' (VVD, CDA en D66) met GroenLinks nieuw leven in te blazen.