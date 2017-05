Overzicht: hoe worden de doden dit jaar herdacht?

Amsterdam

Deze herdenking is vanaf 18.45 live te volgen op NPO 1. Naast de Nationale Dodenherdenking op de Dam zijn er 47 herdenkingen in heel Amsterdam. Ook vertellen getuigen, nazaten, voormalige en huidige bewoners hun persoonlijke verhalen over de oorlog op 37 locaties verspreid door de stad.

Den Haag

Utrecht

Rotterdam

In Rotterdam zal Burgemeester Aboutaleb een krans neerleggen bij de verschillende herdenkingsplechtigheden. Vanaf 18.30 is er een centrale herdenkingsbijeenkomst in Sint-Laurenskerk. De aansluitende stille tocht vindt plaats om 19.30 uur, die van het Grote Kerkplein naar het Stadhuisplein gaat.

Westerbork

In voormalig kamp Westerbork in Drenthe vinden de hele dag herdenkingen plaats. In het museum vertellen ooggetuigen over hun ervaringen in het kamp. Om 13.00 uur wordt in het bos nabij het kampterrein de theatervoorstelling Wij staan er buiten gespeeld door jongeren die opgroeiden in de buurt van Kamp Westerbork. 's Avonds is er een Stille Tocht en een herdenkingsprogramma, met onder anderen Douwe Bob.