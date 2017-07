Overstap naar Engelstalig onderwijs zet kwaliteit opleiding onder druk

Hogescholen en universiteiten stappen te makkelijk over op Engelstalig onderwijs. Ze hebben te weinig aandacht voor de mate waarin studenten die taal beheersen en of docenten wel goed les kunnen geven in het Engels. Daardoor komt de kwaliteit van de opleidingen onder druk te staan.

Discussies in de collegezalen verlopen stroef en studenten durven minder vragen te stellen. Docenten maken weliswaar een taaltoets om hun Engels te testen, maar ze leren niet hoe ze de lessen goed kunnen verzorgen in een andere taal. Dat constateren onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een analyse van de 'verengelsing' van het hoger onderwijs.

Universiteiten en hogescholen moeten beter nadenken over hoe ze willen overstappen op Engels en wat ze daarmee willen bereiken. 'De keuze van de onderwijstaal moet bewust worden gemaakt en mag geen automatisme zijn', schrijven de onderzoekers.

De opleidingen zelf moeten de regie krijgen. Zij kunnen het beste inschatten welk studiemateriaal beschikbaar is, wat studenten nodig hebben voor hun carrière en hoe internationaal de opleiding is. Voor sommige studenten is het voldoende om goed in het Engels te kunnen lezen, voor andere is het van belang om ook in vaktermen te kunnen schrijven en spreken.

Discussie

Minister Bussemaker (Onderwijs) liet de KNAW dit onderzoek maken, omdat de afgelopen jaren veel discussie is over de verengelsing in het hoger onderwijs. Studenten beheersen de Nederlandse taal al niet goed genoeg, zo luidt de kritiek, laat staan een taal die niet hun moedertaal is.

De onderzoekers constateren dat het aantal Engelstalige opleidingen groeit. Van de 158.000 studenten in het studiejaar 2015/2016 die een universitaire bachelor deden, volgde 20 procent een Engelstalige opleiding, 64 procent een Nederlandstalige en 16 procent een mix. Het verschilt sterk per universiteit hoeveel studies in het Engels worden aangeboden. De Universiteit Twente heeft bijvoorbeeld 60 procent van de opleidingen in die taal, aan de Radboud Universiteit is dat 'slechts' 6 procent.

Bij masterstudies liggen die aantallen fors hoger. Liefst 70 procent van de ruim 96.000 studenten doet een Engelstalige opleiding, slechts 18 procent een volledig Nederlandstalige. Aan de TU Delft en Wageningen Universiteit is geen master meer te vinden die in het Nederlands wordt gegeven.

Hogescholen zijn minder ver in het aanbieden van Engelstalige opleidingen, maar de onderzoekers zien ook daar een groei.

Concurrentie

De hogescholen en universiteiten geven tal van redenen aan waarom ze van het Nederlands afstappen. Ze hopen daarmee hun concurrentiepositie te verstevigen en meer studenten te trekken. Ook denken ze meer studenten uit het buitenland te kunnen halen, waardoor hun onderwijs internationaler wordt. Dat zou ook goed zijn voor Nederlandse studenten, want zij moeten een baan vinden op een internationale arbeidsmarkt.