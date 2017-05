Overheid niet getroffen door 'gijzelsoftware'

Gij­zelsoft­wa­re-pro­ble­men Q-Park parkeergarages bijna verholpen

14 mei De problemen bij de garages van Q-Park die ontstonden na de grote internationale ransomware-aanval zijn bijna opgelost. Bij vijf van de in totaal 262 garages zijn nog storingen bij de geldautomaten maar de verwachting is dat die in de loop van de nacht zijn verholpen.