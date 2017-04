Ouders weggestuurde Jayden zien af van rechtszaak tegen voetbalclub RBC

Afgelopen winter zat de carrière van het knulletje even in het slop. Hij maakte een vervelende smak van de duikplank en kon een tijd niet spelen. ,,Eind maart was hij weer fit, dat zei de arts ook. Met de trainster spraken we af dat hij 2x10 minuten mocht spelen. Maar hij speelde 17 minuten en toen werd hij gewisseld, dus 3 minuten mínder speeltijd dan afgesproken. RBC is een dure voetbalclub. Daar betaal ik toch niet voor?’’



In de kantine ging moeder verhaal halen bij de clubleiding. Ze ging ‘harder praten’ want ze was boos. En ze gooide ook een paar vloeken tussen de zinnen door, geeft ze toe. ,,Maar ik heb niemand uitgescholden.’’ En in de groepsapp ging het ook weleens fel, bijvoorbeeld de keer dat er kleding en voetbalschoenen bij de tegenpartij achtergebleven waren. ,,Wie is daar nu verantwoordelijk voor? De teammanager of een kind van 7 jaar?’’